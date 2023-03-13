В Калининградской области прогнозируют рост турпотока до 10% в 2023 году

По словам министра культуры и туризма региона Андрея Ермака, область могут посетить около 2 млн человек

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Число туристов, которые посетят Калининградскую область в 2023 году, вырастет на 8-10% по сравнению с 2022 годом. Такой прогноз дал в понедельник ТАСС министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

"В прошлом году - 1 млн 835 тыс. человек. В этом году - около 2 млн человек. Думаем, что подрастем на 8-10%", - сказал он в ходе международной туристической выставки "Интурмаркет-2023".

Ермак отметил, что турпоток в регион зависит от работы авиакомпаний, так как "основная точка входа в Калининградскую область - это авиагавань". "Тревожность была в прошлом году весной, когда все думали, как летать в Калининград, говорили страшное слово "блокада". Сейчас этой тревожности уже нет, люди с удовольствием бронируют отдых в Калининградской области, на майские праздники мы смотрим, что у некоторых экскурсоводов уже нет мест. Это очень хороший показатель, это значит, что люди не просто решили приехать, а уже набирают себе активности на территории региона", - сказал собеседник агентства, добавив, что на начало мая уже забронировано около 70% мест в отелях.

По его словам, почти все туристы, которые посещают область в последние годы, - российские, иностранных практически нет с начала пандемии. "Китайских туристов пока нет, но мы надеемся, что ситуация изменится. У нас одна из задач здесь, на "Интурмаркете", - это переговоры с китайскими партнерами об открытии прямых рейсов в Калининград, потому что мы понимаем, если группы приезжают в Санкт-Петербург или Москву, то им еще одно дополнительное "плечо" [перелет в Калининград] делать не очень интересно", - сказал министр.

В Калининградской области, по мнению Ермака, представителей КНР можно заинтересовать экскурсиями по природным территориям, в частности, в нацпарк "Куршская коса", янтарем, а также курортами на побережье Балтийского моря.