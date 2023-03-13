Би-би-си извинилась за отстранение комментатора Гари Линекера и вернула его в эфир

Линекер ранее выступил с критикой иммиграционных решений британского правительства

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер продолжит вести программу "Матч дня" (Match of the Day) на телеканале Би-би-си. Об этом заявил в понедельник генеральный директор вещательной корпорации Тим Дэйви, принеся извинения за отстранение его от эфира.

"Все признают, что это был тяжелый этап для наших сотрудников, тех, кто работает с нами, для ведущих и, что самое важное, для нашей аудитории. Я приношу извинения за это", - заявил он.

Скандал вокруг 62-летнего Линекера разгорелся 7 марта, когда он выступил в Twitter с критикой иммиграционных решений британского правительства. Комментируя намерение властей лишить большинство нелегальных мигрантов права обращаться за убежищем в королевстве, он написал, что "невероятно жестокая политика направлена против самых уязвимых людей, а риторика напоминает ту, что использовалась в Германии в 30-е годы". На слова комментатора резко отреагировала глава МВД королевства Суэлла Браверман, заявившая, что сравнивать ужесточение иммиграционных правил с Холокостом "примитивно и неуместно". По ее словам, реплика Линекера "умаляет невыразимую трагедию" еврейского народа. Сам ведущий назвал скандал, попавший на первые полосы британских газет, раздутым на пустом месте.

Причиной для отстранения называлось нарушение правил, которым должны следовать сотрудники Би-би-си. В частности, утверждалось, что он не должен был "занимать чью-либо сторону в вопросах партийной политики или участвовать в политических спорах".

Обзор внутренних правил

Дэйви признал в понедельник, что в введенных в 2020 году руководящих принципах по поводу высказывания в соцсетях сотрудников компании есть "серые зоны", которые могут вызывать противоречивые трактовки. Би-би-си пообещала провести оценку этого документа, для чего будет привлечен независимый эксперт.

Сам Линекер, который работает на Би-би-си около 30 лет, поблагодарил всех за "невероятную поддержку", в особенности его коллег по спортивному отделу Би-би-си. В своем Twitter он также написал, что "безмерно горд" тем, что работает в этой корпорации.

Линекер является самым высокооплачиваемым ведущим на Би-би-си. В 2020-2021 финансовом году сумма его гонораров составила £1,35 млн ($1,62 млн). При этом он является внештатным сотрудником и не обязан следовать декларируемому Би-би-си принципу беспристрастности так же строго, как ведущие новостей или политические комментаторы из постоянного штата корпорации. Тем не менее, как было объявлено в понедельник, на время объявленного пересмотра руководящих принципов, действующих внутри новостной корпорации, Линекер будет придерживаться правил, которые применяются для постоянного штата.