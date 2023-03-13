В Тульской области родителям участников СВО возместят расходы на подключение домов к газу

Размер единовременной выплаты составит 120 тыс. рублей

ТУЛА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Тульской области внесли изменение в региональное законодательство, установив единовременную выплату до 120 тыс. рублей за расходы на подключение к газу домов родителей участников специальной военной операции (СВО), сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.

"По поручению губернатора Алексея Дюмина внесено изменение в постановление правительства Тульской области от 29.03.2022 № 199 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде единовременной выплаты на догазификацию домовладений". Теперь эту выплату могут получить родители участников специальной военной операции, даже если они не проживают совместно с ними", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, выплата будет соответствовать фактически понесенным расходам на догазификацию, размер компенсации составит до 120 тыс. рублей. "Всего такую выплату могут получить 13 категорий граждан, в их числе участники специальной военной операции, их супруги, дети", - добавили в пресс-службе.

В Тульской области установлен ряд мер поддержки участников СВО и их семей, в том числе их освободили от начисления пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт. Также им предоставлено право на льготный проездной билет в общественном транспорте. Кроме того, предоставляется единовременная выплата 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 18 лет. Эту же сумму выплачивают детям участников СВО до 23 лет, если они являются студентами-очниками.