В Минпросвещения заявили, что средства для доплат педагогам полностью довели до регионов

В Росстате ранее сообщили, что долги по зарплате перед учителями из региональных бюджетов выросли в марте до 152 млн рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Средства для федеральных доплат классным руководителям, учителям и кураторам групп среднего профессионального образования (СПО) доведены в полном объеме, сообщили журналистам в пресс-служба Минпросвещения.

"В настоящее время средства для выплат федеральных доплат за классное руководство учителям и кураторам групп СПО доведены регионам в полном объеме", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ведомство находится в прямом контакте с педагогическим сообществом, а в случае поступления обращений, связанных с задержкой или недостаточным исполнением обязательств перед педагогами, такие заявления фиксируются, и проблемы решаются в оперативном режиме.

Ранее в Росстате сообщили, что долги по зарплате перед учителями из региональных бюджетов выросли в марте до 152 млн рублей. По данным ведомства, общая задолженность составляет 162 млн рублей из которых 152 млн рублей образовалось из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней: федерального бюджета - 2 млн рублей, бюджетов субъектов - 152 млн рублей и местных бюджетов - 4 млн.