В школах Запорожской области отменят обязательное изучение украинского языка с 1 сентября

Дети смогут продолжить изучать язык в качестве родного по желанию родителей

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Изучение украинского языка в школах Запорожской области перестанет быть обязательным с нового учебного года, родители смогут выбрать, какой язык - русский или украинский - будут учить их дети в качестве родного. Об этом сообщила в понедельник журналистам министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.

"В этом учебном году украинский язык обязателен для всех, все учат его в количестве трех часов в неделю, с 1 сентября [2022 года] он был внесен [в программу] в качестве родного языка, а теперь, после референдума, согласно законам Российской федерации, каждый человек может выбрать, какой язык он будет изучать в качестве родного", - сказала Шапурова.

По ее словам, с нового учебного года украинский будут изучать только по желанию родителей. "Часть детей хотят изучать в качестве родного языка русский язык, у них в нагрузке будет девять часов русского языка и литературы, а украинского не будет вообще", - отметила министр.

До 1 мая родители школьников должны будут выбрать, какой язык их дети будут изучать в качестве родного. "Состоялось общее заседание всех директоров школ Запорожской области, чтобы планировать учебную нагрузку на следующий год. Принято решение, что каждый родитель, кто хочет изучать украинский язык как родной, напишет заявление с просьбой оставить украинский в учебном плане для его ребенка. Те родители, которые хотят изучать как родной язык русский, у них увеличится нагрузка с шести часов русского языка в неделю до девяти часов", - добавила Шапурова.

В Запорожской области 1 сентября 2022 года начали работу 173 школы, где обучаются 38 тыс. детей.