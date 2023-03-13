Гладков рассказал о состоянии пострадавшей от обломков ракет в Белгородской области

По словам губернатора, она находится в реанимации

ТАСС, 13 марта. Жительница Белгородского района, которая пострадала от обломков ракет утром в понедельник, переведена в реанимацию после операции, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"При поступлении в больницу у пострадавшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму. На данный момент проведена операция, и пациентка находится в реанимационном отделении. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь", - написал он.

Утром в понедельник над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, были сбиты четыре ракеты. В результате инцидента в больницу доставили одну пострадавшую, также осколками были повреждены два частных домовладения.