Путин отметил, что Грозный продолжает расцветать

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента РФ за все, что он делает для региона

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что под руководством Рамзана Кадырова Чеченская Республика и ее столица Грозный быстро развиваются.

"Грозный продолжает расцветать. Я знаю, что город активно развивается, так же как и Чеченская Республика в целом. И вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется", - отметил он на встрече с главой Чечни в понедельник.

Российский президент не согласился с репликой Кадырова о том, что в республике "все очень неплохо" благодаря самому Путину. "Благодаря чеченскому народу", - с улыбкой заметил глава государства.

В завершение открытой части встречи Кадыров еще раз поблагодарил президента за все, что он делает для региона. "Мы не подведем вас, Владимир Владимирович", - пообещал руководитель Чечни.

"Я не сомневаюсь", - отреагировал Путин.