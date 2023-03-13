Реконструкцию Дмитровского путепровода в Москве намерены завершить до конца 2023 года

Мэр столицы Сергей Собянин также добавил, что реконструкция путепровода также важна будет для запуска МЦД-3, поскольку потребуются новые характеристики дороги

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Основные работы по реконструкции Дмитровского путепровода на севере Москвы завершат до конца текущего года, сообщил журналистам в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

Реконструкция путепровода была начата в апреле 2020 года. Работы выполняются без остановки движения по основному ходу Дмитровского шоссе по специально построенному путепроводу.

"Дмитровский путепровод, построенный в 1965 году, исчерпал свои физические возможности, и мы приняли решение о его реконструкции. Очень сложный объект в связи с тем, что нам нужно было не останавливать движение по Дмитровке. До конца этого года основные работы должны быть выполнены", - сказал Собянин.

Он добавил, что реконструкция путепровода также важна будет для запуска МЦД-3, поскольку потребуются новые характеристики дороги.

Согласно справке пресс-службы мэра и правительства Москвы, на сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет 56%. После завершения работ для снижения уровня шума будут установлены защитные экраны протяженностью 102 м.

Кроме того, будет благоустроено 2,4 га газонов с высадкой 36 деревьев и 167 кустарников. Нагрузка на данный участок шоссе снизится до 17%. Кроме того, на 6% снизится нагрузка на Ботаническую улицу.