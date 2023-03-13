В ЯНАО восстановили деревню коренных народов Севера

Работы выполнили при поддержке властей Ямало-Ненецкого автономного округа и компании "Роснефть"

ТАСС, 13 марта. Деревня Харампур - национальное поселение, объединяющее более 800 представителей малочисленных коренных жителей Ямала и восстановленное при поддержке властей Ямало-Ненецкого автономного округа и компании "Роснефть", - отметила свое 90-летие. В начале марта здесь прошел традиционный праздник - День оленевода, объединяющий ненцев со всех стойбищ и поселений района, а также жителей соседних населенных пунктов Губкинский, Пуровск, Тарко-Сале.

"Сегодня у нас двойной праздник: 90-летие уникальной деревни и ежегодный праздник - День оленевода. Люди здесь ведут традиционный образ жизни. Вся харампуровская тундра приезжает сюда и знакомится, здесь заключаются браки, здесь общаются наши пенсионеры и молодежь, а основная цель этого дня - поддержание традиций", - рассказал журналистам в понедельник глава Пуровского района Антон Колодин.

Реновация деревни

Ежегодно "РН-Пурнефтегаз" (предприятие "Роснефти") выделяет администрации Пуровского района и общественным организациям более 80 млн рублей на поддержку традиционных для малочисленных народов Севера промыслов, организацию социальных и благотворительных программ. Часть средств компания выделила на восстановление деревни Харампур - торгового и социального центра для лесных ненцев этого района Ямала.

Так, с 2002 года в деревне Харампур были построены библиотека, 20 капитальных коттеджей, стилизованных под традиционное жилище - чум, а также школа-интернат, где обучают языку и ремеслам. Для ненцев формат интерната - единственно возможный вариант образования детей: стойбища разделяют десятки километров, и ежедневно собирать школьников под одной крышей невозможно. "Конечно, родители и дети скучают, но привыкают к такому укладу. Дети на каникулы возвращаются в стойбище, и многие по завершении обучения выбирают жизнь своих родителей, возвращаются в свой чум. Но все современные дети знакомы с технологиями, пользуются телефонами, знакомятся и даже находят будущих супругов через интернет", - рассказывают местные жители.

Особенно ценят в быту снегоходы. Для ненцев это дорогая машина, но можно, например, выиграть его, победив в гонке на оленьих упряжках, которые проводятся в День оленевода. Оленям нужно преодолеть 1,5 км по замерзшей глади Лебяжьего озера, соседствующего с деревней Харампур.

Коренные ненцы занимаются не только оленеводством, но и рыбной ловлей. "Роснефть" ранее построила в границах деревни цех по переработке рыбы, куда ненцы передают свой улов, а сейчас работает над восстановлением ценных пород рыб в акватории Пур-Тазовского бассейна. Компания применяет технологию впервые на Крайнем Севере. Так, в верховьях системы нагульных и нерестовых озер были установлены садковые системы, куда весной запустят мальков радужной форели и чира.

Этнографическая работа

Большинство коренных северян, проживающих на территории деятельности "РН-Пурнефтегаза", относятся к субэтносу лесных ненцев. Их численность составляет около 2 тыс. человек. В отличие от тундровых ненцев, лесные практически не кочуют, и меняют места стойбищ один-два раза в год, в поисках лучшей рыбалки и охоты. Иногда в лесах тундры появляются новые стойбища и памятные места.

Данные о географии поселений ненцев не обновлялись более 10 лет - сейчас "Роснефть" совместно с администрацией Пуровского района и районной ассоциацией коренных и малочисленных народов Севера "Ямал - потомкам" работает над уточнением координат проживания северян. Работа предусматривает изучение местности в рамках геологоразведки: сотрудники "РН-Пурнефтегаза" совместно с общественниками посещают стойбища и наносят их координаты на карту.

Эти сведения учитываются при планировании работы компании - чтобы сейсморазведка минимально влияла на жизнь ненцев.

Так, в этом году при проведении геологоразведочных работ на Южно-Таркосалинском месторождении перспективная карта расположения точек бурения и сопутствующей инфраструктуры писалась с учетом расположения в границах месторождения четырех стойбищ и двух культовых мест лесных ненцев.

Деревня Харампур - уникальная община, "место сбора" ненцев, центр их общественной жизни и "хранитель традиций народов Севера", говорят местные власти. В их планах - продолжать развивать локацию, в том числе за счет туризма. В поселении уже построены два гостевых домика, в перспективе их будет больше, появятся бани и другая инфраструктура. Сегодня прорабатываются варианты пакетных туров: базовый, с визитом в деревню Харампур, и дополнительные, в том числе с возможностью выезда к стойбищам ненцев. Главное - на нарушить уклад и быт коренных народов, говорят в районной администрации.