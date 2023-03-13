Токаев призвал внимательнее относиться к установке памятников деятелям советской эпохи

По словам президента Казахстана, в последнее время стало тенденцией ставить памятники личностям, известным только в одном регионе страны

АСТАНА, 13 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал внимательнее относиться к сооружению памятников партийным и государственным деятелям советского периода. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президента Казахстана по итогам совещания Токаева с главами администраций регионов и руководителями госорганов.

"Продолжается практика открытия памятников и бюстов деятелям советского периода, в том числе тем, кто непосредственно был задействован в массовых репрессиях. Придумываются биографии, наполненные героическими деяниями, которых в реальной жизни не было. Архивные документы на эту тему или не подтверждают, или полностью отсутствуют. Группы активистов буквально заставляют наших граждан верить в мифологизированные биографии партийно-государственных деятелей советского прошлого", - сказал Токаев.

Он также отметил, что в последнее время стало тенденцией ставить памятники личностям, известным только в одном регионе Казахстана. "Местным комиссиям по ономастике не следует этого допускать. Республиканская комиссия должна предупреждать неправомерные решения. Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество. Этот вопрос требует пристального внимания", - подчеркнул президент.

В Казахстане с 2020 года ведет работу государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Ее задача состоит в восстановлении исторической справедливости в отношении всех категорий жертв политических репрессий советского периода. После комплексного изучения материалов на основе международных стандартов планируется осуществить полную юридическую, а в отношении отдельных категорий - политическую реабилитацию жертв репрессий.

В январе 2023 года государственный советник Казахстана Ерлан Карин представил президенту республики Касым-Жомарту Токаеву 31 том документов и материалов по истории жертв политических репрессий. Государственная комиссия продолжает работу по оцифровке архивных документов и формированию электронных фондов по этой теме.