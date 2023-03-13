В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы

Согласно документу, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 года - от 21 года до 30 лет

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение проект закона о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Документ размещен в понедельник в думской электронной базе.

Призывной возраст в 2024 году, согласно инициативе, составит от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет.

Как следует из документа, желающие, несмотря на повышение призывного возраста, смогут пойти служить с 18 лет.

Кроме того, для россиян в возрасте от 27 до 30 лет, которые пребывают в запасе и не служили по призыву, не имея на то законных оснований, предусматривается возможность пройти ее по желанию.

Как отмечают авторы документа, предлагаемые нормы позволят исключить необходимость явки школьников и студентов в военные комиссариаты для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Помимо этого, на сумму свыше 639 млн рублей в год сократятся финансовые обязательства федерального бюджета на организацию и проведение медосвидетельствования призывников, которые получают общее или среднее профессиональное образование.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января следующего года.