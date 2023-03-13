В МЧС призвали курганцев отказаться от поездок на дальние расстояния из-за непогоды

В регионе 13 и 14 марта прогнозируются гололед, мокрый снег и сильный ветер

ТАСС, 13 марта. Главное управление МЧС по Курганской области призвало жителей отказаться от поездок на дальние расстояния и ограничить использование личного транспорта из-за непогоды 13 и 14 марта, когда ожидаются гололед, мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщили в понедельник в Telegram-канале ведомства.

"По данным синоптиков, 13 и 14 марта на территории Курганской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Будьте внимательными и осторожными в непогоду: ограничьте использование личного автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок на дальние расстояния", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью местами ожидаются осадки - снег, мокрый снег, а днем - повсеместно мокрый снег, местами до сильного. На дорогах прогнозируется гололедица, снежный накат, ветер.

Также в ведомстве рекомендовали ставить автомобили на стоянку в закрытых местах и вдали от деревьев и легких конструкций.