В России создали 367 исправительных центров на 40 тыс. осужденных на принудительные работы

Директор ФСИН РФ Аркадий Гостев выразил признательность главам республик, губернаторам регионов, представителям бизнеса за проделанную совместную работу

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России создала более 300 исправительных центров для исполнения альтернативного лишению свободы наказания в виде принудительных работ. Об этом сообщил в понедельник директор ФСИН России Аркадий Гостев на расширенной коллегии ведомства по итогам работы за прошлый год и задачам на 2023 год.

"Продолжается работа по расширению сети исправительных центров для отбывания наказания осужденных на принудительные работы. На 1 января текущего года число созданных исправительных центров достигло 367 с возможностью размещения в них более 40 тыс. осужденных", - привели его слова в пресс-службе ФСИН.

Гостев выразил признательность главам республик, губернаторам регионов, представителям бизнеса за проделанную совместную работу и особо подчеркнул, что "данный вид наказания способствует повышению эффективности социальной адаптации осужденных, подготовке их к гражданской жизни, а также возмещению причиненного ими же ущерба".

В отличие от отбывающих наказание в исправительных колониях, осужденные, помещенные в исправительные центры, работают на обычных предприятиях, самостоятельно живут в общежитиях, не находятся под конвоем и могут посещать муниципальные образования, в которых расположен исправительный центр. Их средняя зарплата - 20-24 тыс. рублей, в то время как средняя зарплата заключенных, трудоустроенных на производстве в исправительных колониях, по оценкам экспертов, не превышает 10 тыс. рублей.

В 2021 году в структуре ФСИН было 117 исправительных центров, рассчитанных на 8,7 тыс. человек. Как ранее сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, в 2024 году в России должно быть создано 80 тыс. мест для отбывания этого вида альтернативного наказания. В исправительных колониях и СИЗО на начало года содержались 433 тыс. человек.