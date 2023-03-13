В Кировской области введут "военный социальный контракт" для жен и матерей участников СВО

По словам главы региона Александра Соколова, в "социальных паспортах" и таких контрактах аккумулируются все меры поддержки этой категории жителей, документы упрощают процесс оформления льгот

КИРОВ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Кировской области приняли решение внедрить "социальные паспорта" и систему "военного социального контракта" для жен и матерей военнослужащих. Об этом в понедельник сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Соколов.

"Необходимо взять на вооружение опыт Курганской и Нижегородской областей. Создали особые "социальные паспорта" семей защитников и приняли систему "военного социального контракта" для жен и матерей воинов. В них аккумулируются все меры поддержки, упрощается их оформление. Контракты дают уверенность семьям в защите и поддержке. Пойдем по этому пути", - написал Соколов.

Он отметил, что жены и матери воинов просили о бесплатном проезде и усилении медобслуживания для родителей участников СВО, а также просили распространить поддержку на неродных детей в семьях защитников, активнее включать детей участников СВО в общественно-полезную деятельность в школах и других учебных заведениях. "Ребята растут с правильным ощущением - они дети героев. Сегодня дал соответствующие поручения все организовать. Держу слово", - написал Соколов.

Губернатор рассказал, что все работодатели в регионе сохранили за воинами рабочие места, а 99 предприятий продолжают выплачивать зарплату. Для таких предприятий Соколов поручил разработать меры поддержки. "Кроме того, бойцы по возвращении должны вместе с семьей иметь возможность отправиться на отдых в наши санатории", - написал глава региона.

По словам Соколова, в регионе более 15 мер поддержки: от бесплатных дров и проезда в транспорте женам и детям до освобождения от платы за детсады, кружки и секции. Семьи участников СВО освобождены от транспортного налога. Соколов отметил, что меры поддержки в регионе предоставляются семьям всех участников СВО - контрактников, мобилизованных, росгвардейцев, добровольцев.