Средний заработок заключенных в российских колониях в 2022 году вырос на 14%

В пресс-службе ФСИН сообщили, что также увеличилась доля привлеченных к труду на оплачиваемых работах осужденных

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Средний заработок трудоустроенных осужденных в российских исправительных колониях в 2022 году вырос на 14%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ФСИН со ссылкой на данные, названные на расширенной коллегии ведомства по итогам работы в 2022 году и задачам на 2023 год.

"Службой последовательно осуществляются мероприятия по созданию условий для трудовой занятости осужденных, улучшению производственно-хозяйственной деятельности учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы. Увеличилась доля осужденных, привлеченных к труду на оплачиваемых работах, достигнув 70,5%. При этом среднемесячная заработная плата осужденных увеличилась на 14,4%", - сообщили во ФСИН.

Развитие возможностей привлечения осужденных в колониях к оплачиваемому труду предусмотрена программой развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, в которой в том числе выделяются средства для закупок оборудования и создания рабочих мест. В 2020 году доля осужденных к лишению свободы, привлеченных к оплачиваемому труду, увеличилась на 10% - до 57,5%, а средняя зарплата выросла тогда на 11%, в 2021 году доля трудоустроенных заключенных приблизилась к 65%. Полученные средства осужденные могут направлять родственникам, тратить в магазине колонии, но в первую очередь - возмещать ущерб при наличии поданных к ним и удовлетворенных исков. Как отмечалось на коллегии ФСИН, размер возмещенного ущерба от преступлений отбывающими наказание в колониях в 2022 году вырос на 11,4%.

Если в 2018 году, согласно ранее названным данным, средний заработок осужденного в колонии составлял 4,8 тыс. рублей (с учетом неполной занятости из-за недостатка рабочих мест, а также зависимости дохода от квалификации и выполнения норм выработки), то к 2022 году средний заработок осужденных в колониях, по данным экспертов, вырос почти вдвое - до 9 тыс. рублей.