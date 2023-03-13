В Госдуме заявили о росте числа аспирантов в российских вузах

Замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов отметил, что для государства важно максимально поддержать талантливую молодежь

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Проверка Счетной палаты продемонстрировала рост общей численности аспирантов в российских вузах. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов в понедельник по итогам заседания комитета в рамках подготовки отчета Счетной палаты в Госдуме.

"Проверка Счетной палаты системы высшего образования показала положительную динамику роста общей численности аспирантов в российских вузах. Это важнейший кадровый потенциал экономического и технологического суверенитета страны, это будущие ученые, доктора наук, преподаватели вузов", - отметил Кононов, слова которого приводит его пресс-служба.

Депутат подчеркнул, что задача государства сегодня - максимально поддержать талантливую молодежь, а также "расширить меры поддержки на региональном уровне, увеличить финансирование программ жилищных сертификатов для молодых ученых".

При этом, добавил он, по данным Счетной палаты, доля доходов от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в общих доходах университетов за последние пять лет снизилась. "Научно-исследовательские, конструкторские работы - мощнейший драйвер развития экономики в условиях санкционного давления. Необходимы модернизация системы управления и расширение НИОКР, более тесное взаимодействие вузов с госкорпорациями и отечественными компаниями-лидерами", - отметил Кононов.

Он подчеркнул, что НИОКР необходим во всех сферах экономики РФ, в том числе в ОПК, медицине, сельском хозяйстве, строительстве. "Необходимо внедрение НИОКР в непосредственное производство - это залог абсолютной технологической независимости, успешной реализации национальных целей развития страны и авторитета российских научных разработок в мире", - считает Кононов.

Счетная палата отчитается о работе в 2022 году на пленарном заседании Госдумы 16 марта, отчет представит и. о. председателя Галина Изотова.