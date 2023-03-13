В парламенте заявили о разработке поправок об ответственности треш-стримеров

Авторы проекта отметили, что информации о точных сроках по уголовной статье пока нет, но штраф для граждан может составить от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с конфискацией оборудования для изготовления материалов, а для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией оборудования

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") и сенатор Алексей Пушков разрабатывают поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК) РФ для ограничения опасной деятельности треш-стримеров. Об этом в понедельник сообщил ТАСС Метелев.

"Вместе с сенатором Алексеем Пушковым работаем над законом, который ограничит опасную деятельность треш-стримеров. Планируем узаконить административную и уголовную ответственность. Сначала - большие штрафы и административная ответственность, возможно, в зависимости от тяжести проступка [будет предусмотрена] конфискация имущества. За повторные серьезные проступки - уголовная ответственность", - сказал он.

По словам главы комитета, за распространение фото- или видеоматериалов с изображением действий, совершенных с особой жестокостью, штраф для граждан может составить от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с конфискацией оборудования для изготовления материалов, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией оборудования. Метелев уточнил, что информации о точных сроках по уголовной статье пока нет.

Кроме того, по словам парламентария, сейчас в рамках работы над поправками обсуждается также такое наказание для треш-стримеров, как запрет на пользование интернетом.

24 января Метелев заявил, что публикация преступления в интернете лицами, его совершившими, должна считаться отягчающим обстоятельством. По мнению депутата, необходимо также "кратно повысить" штрафы для треш-стримеров и "создать специальный реестр, включение в который повлечет ограничение на пользование связью и интернетом". С соответствующими предложениями депутат обратился к Пушкову, который возглавляет рабочую группу по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримам.