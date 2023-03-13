Во Владикавказе на замену всех непригодных лифтов направят более 800 млн рублей

Новые лифты оснащены антивандальными панелями управления, звуковым сопровождением, шрифтом Брайля и оборудованы фотобарьером и реагируют на любой предмет.

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Более 800 млн рублей направят во Владикавказе на замену всех непригодных лифтов до 2025 года. Об этом ТАСС сообщил в понедельник генеральный директор Фонда капитального ремонта по Северной Осетии Рамазан Тетов.

"До 2025 года будут заменены все непригодные для эксплуатации лифты в многоэтажных домах Владикавказа. На эти цели будет направлено 819 млн рублей из средств собственников, бюджета республики и местного бюджета", - сказал Тетов.

Срок эксплуатации - более 25 лет - истек у большинства лифтов, в настоящее время уже заменили 144 лифта.

Новые лифты оснащены антивандальными панелями управления, звуковым сопровождением, шрифтом Брайля, а также оборудованы фотобарьером и реагируют на любой предмет.