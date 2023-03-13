13 марта, 13:00

В Минздраве заявили о выравнивании ситуации с разрешениями на исследования препаратов

По словам замглавы ведомства Сергея Глаголева, снижение количества выдаваемых разрешений на ММКИ компенсировали ростом локальных исследований

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ситуация со снижением в России количества выдаваемых разрешений на исследования препаратов стабилизируется, сообщил в понедельник заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

"Первый вызов, с которым мы столкнулись в феврале 2022 года и который был обусловлен падением в первую очередь заявлений на новые международные мультицентровые клинические исследования. Несмотря на это, ситуация стабилизируется - снижение количества выдаваемых разрешений на ММКИ было компенсировано ростом локальных исследований", - сказал он в ходе круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья.

Глаголев отметил заинтересованность стран Востока по запуску в том числе с отечественными производителями препаратов класса me too (препараты, имеющие схожие клинические результаты по сравнению с существующими лекарственными препаратами), которые также требуют мультицентрового клинического изучения. 

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© Информационное агентство ТАСС
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