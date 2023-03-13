В ходе рабочей встречи с преподавательским составом Национального университета Баттамбанга и представителями Ассоциации камбоджийских студентов в России обсудили возможности в образовательной сфере, которые предоставляет правительство РФ иностранным студентам

ХАНОЙ, 13 марта. /ТАСС/. Русский дом в Пномпене представил проект "Учиться в России" преподавателям и студентам камбоджийских вузов. Об этом сообщила ТАСС директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) в камбоджийской столице Ирина Цацулина.

Она рассказала, что в понедельник Русский дом провел рабочую встречу с преподавательским составом Национального университета Баттамбанга и представителями Ассоциации камбоджийских студентов в России, на которой они получили возможность ознакомиться с проектом "Учиться в России". В рамках этой программы РЦНК информирует о том, какие возможности в образовательной сфере предоставляет правительство РФ иностранным студентам, помогает камбоджийцам стать соискателями квот на обучение и знакомит абитуриентов с ведущими российскими вузами. "Образовательная сфера остается одним из важнейших направлений работы Русского дома. Каждый год мы отправляем абитуриентов из Камбоджи на учебу в российские вузы по квотам, выделенным правительством РФ", - отметила директор РЦНК.

На встрече также обсуждались вопросы российско-камбоджийских межвузовских обменов преподавателями и студентами, возможность реализации совместных программ, организация научных конференций и исследовательской деятельности, обмен научными публикациями.

Директор Русского дома обратила внимание на то, что на протяжении многих лет в Камбодже традиционно сохраняется высокий интерес к российской науке и образованию. "За долгие годы дружбы и сотрудничества в Советском Союзе, а затем в России получили образование и были подготовлены свыше 8 тыс. квалифицированных камбоджийских специалистов, многие из которых теперь успешно работают в различных отраслях народного хозяйства, а также занимают руководящие должности в государственных организациях Камбоджи", - напомнила Цацулина.

Образовательное сотрудничество Москвы и Пномпеня, по ее словам, успешно продолжается и сейчас. При участии представительства Россотрудничества в Камбодже за последние годы удалось существенно расширить стипендиальную программу для камбоджийских абитуриентов, которые едут учиться в российские вузы по выделяемым правительством РФ образовательным квотам.