Легойда предложил заменить альтернативой диктующую "принципы толерантности" премию "Оскар"

По словам главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, учреждение премии Евразийской киноакадемии видится возможным уже в следующем году

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Американская премия "Оскар" контролирует соблюдение "принципов толерантности", появление премии Евразийской киноакадемии как альтернативы будет соответствовать взятому Россией курсу на отстаивание традиционных ценностей. Такое мнение высказал в понедельник глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор кафедры мировой литературы и культуры МГИМО Владимир Легойда.

"Очевидно, что "Оскар" не столько уже оценивает художественную ценность картин, сколько отслеживает соблюдение (точнее, диктат) принципов толерантности. Время политкорректности и вежливого молчания прошло. На это недвусмысленно указал недавно патриарх Кирилл. Настало время действий и практических шагов по отстаиванию заявленных нами традиционных ценностей", - написал Легойда в своем Telegram-канале.

В качестве одного из примеров реализации таких шагов он привел включение в Конституцию РФ тезиса, утверждающего брак как союз мужчины и женщины. Также Легойда напомнил об инициативе председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова, который весной 2022 года сообщил о возможности создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии, которая должна стать аналогом "Оскара".

"<…> Практическая реализация [этой инициативы] видится возможной уже в следующем году. В Евразийскую академию должны будут войти основные кинематографические страны Евразии. Мне кажется, подобная инициатива отражает давно уже назревшую необходимость появления альтернативы американской кинопремии", - добавил Легойда.

Американская академия киноискусств в воскресенье объявила имена новых обладателей "Оскара", торжественная церемония прошла в 95-й раз. В частности, премию в категории "Лучший документальный фильм" получила картина режиссера Дэниэла Роэра "Навальный" (Navalny, 2022). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник сказал журналистам, что вручение премии "Оскар" фильму о блогере Алексее Навальном может быть "элементом политизации".