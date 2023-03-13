На юге России и Северном Кавказе прогнозируют температурные перепады и дожди

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова, больше всего перепады температуры ощутят жители Черноморского побережья Краснодарского края и Адыгеи

ТАСС, 13 марта. Юг России и Северный Кавказ на этой неделе ожидают температурные перепады, которые будут особенно ощутимы в Краснодарском крае и Адыгее. Местами пройдут небольшие дожди, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Температурные перепады на юге России и Северном Кавказе будут обусловлены сменой воздушных масс, при этом особенно ощутят их жители Черноморского побережья Краснодарского края, Адыгеи. Небольшие дожди пройдут в южных регионах в начале и в конце недели. В понедельник и вторник на юге страны будет еще сравнительно прохладно, но затем постепенно столбики термометров в низовьях Волги и Дона дотянутся до 10-15 градусов, в Крыму и на Кубани - до 15-20 градусов тепла", - сказал он.

Дожди, местами с мокрым снегом, пройдут до вторника преимущественно в Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее, горных районах Северного Кавказа. В середине недели погода будет сухой, солнечной и без осадков, а в пятницу с юго-запада Черного моря вновь придет атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди.

"В Краснодаре и Майкопе температура воздуха сейчас ниже климатической нормы на 5-6 градусов, местами мокрый снег. В горах Кубани и Адыгеи - снег. К середине недели температура повысится до значений выше нормы на 2-3 градуса, а потом вновь опустится и будет соответствовать климатической норме. В Сочи дожди пройдут и во вторник при температуре до 14 градусов, в среду на курорте потеплеет до 17-18 градусов", - уточнил Синенков.

В Нальчике во вторник прогнозируют около 5 градусов тепла, пройдет дождь с мокрым снегом. В середине недели в республиканском центре Кабардино-Балкарии воздух прогреется до 15-16 градусов, в пятницу вновь пойдут дожди, в воскресенье возможны сильные дожди. Аналогичная погода сложится и во Владикавказе.