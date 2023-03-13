"Почта Донбасса" выпустит металлические марки с Макеевкой, Иловайском, Дебальцевом

Они будут выполнены из меди

ДОНЕЦК, 13 марта. /ТАСС/. Изображения Макеевки, Иловайска и Дебальцева пополнят коллекцию металлических марок, отчеканенных мастерами Донецкой Народной Республики (ДНР) в рамках филателистической серии "Гордость Донбасса". Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе "Почты Донбасса".

"Марка в металле - это наша уникальная серия, которая началась в позапрошлом году. Изделие выполнено из меди, его вес чуть более 10 граммов. 14 марта в продаже появится марка, посвященная Макеевке. Кроме того, изготовлены первые образцы с изображениями Иловайска и Дебальцева", - рассказали в пресс-службе.

Ранее "Почта Донбасса" выпустила марки в металле, посвященные Донецку, Горловке и Енакиеву.