Пожарных в новых регионах будут набирать без ограничений по возрасту

На службу будут набирать тех, кто пройдет медицинскую комиссию

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (ГПС) на территории новых регионов России будут набирать без ограничений по возрасту. Соответствующий указ подписал в понедельник президент РФ.

"При поступлении граждан Российской Федерации на службу в федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной службы на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области: предельный возраст поступления на службу <…> для таких граждан не устанавливается", - говорится в документе.

На службу будут набирать тех, кто пройдет медицинскую комиссию. Для военнослужащих и силовиков медкомиссия будет заочной. Психологический отбор также не будет проводиться, за исключением должностей начальников главков в новых регионах.

Закон вступил в силу в день подписания и будет действовать до 1 января 2026 года.