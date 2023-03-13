Виктора Рябичева избрали кандидатом от ЛНР в новый состав Общественной палаты РФ

Его поддержали 24 из 36 присутствовавших на заседании совета Общественной палаты региона

ЛУГАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Ректор Луганского государственного университета имени Владимира Даля, член Общественной палаты ЛНР Виктор Рябичев в понедельник избран кандидатом в новый состав Общественной палаты (ОП) РФ от региона.

Как передает корреспондент ТАСС, на голосование членов ОП ЛНР были вынесены пять кандидатур: Рябичев, а также зампредседателя палаты Лина Вокалова, председатель комиссии по вопросам культуры и образования ОП ЛНР Антон Кондратенко, члены палаты Наталья Приймак и Василий Леонов.

"Мы как субъект Российской Федерации сегодня обязаны представить непосредственно от нашего коллектива кандидата. Недавно на заседании совета Общественной палаты [ЛНР] была живая дискуссия, было принято решение вынести на голосование пять кандидатур", - сказал председатель ОП ЛНР Алексей Карякин.

Голосование было тайным. Рябичева поддержали 24 из 36 присутствовавших на заседании.

Президент России Владимир Путин ранее инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты РФ, предложения войти в ее состав по президентской квоте направлены 40 кандидатам. Теперь ОП регионов должны избрать из своего состава по одному представителю в общероссийскую организацию. При этом в новый состав ОП РФ впервые будут включены представители аналогичных структур новых субъектов РФ.

Общественная палата РФ - консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава - три года.