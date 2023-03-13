В Воронежской области эпидпорог по ОРВИ среди взрослых превышен на 35,3%

Общее число заболевших в регионе на 15,5% ниже уровня прошлой недели

ВОРОНЕЖ, 13 марта. /ТАСС/. Более 13 тыс. человек заразились острыми респираторными вирусными инфекциями в Воронежской области за прошлую неделю, среди взрослых эпидпорог превышен на 35,3%. Об этом рассказала ТАСС в понедельник ведущий специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Воронежской области Лидия Мелихова.

"За прошедшую неделю у нас в регионе выявлено 13 040 заболевших ОРВИ, из них 7 481 взрослых. Эпидпорог среди совокупного населения превышен на 10,5%. Среди взрослого населения - превышение эпидпорога на 35,3%", - сказала она.

Мелихова отметила, что общее число заболевших ОРВИ на 15,5% меньше, чем было неделей ранее, снижение в том числе связано с праздничным днем 8 марта - люди с симптомами простуды могли в дополнительный выходной остаться дома.

По ее данным, среди детей заболеваемость ОРВИ находится существенно ниже уровня эпидпорога. Так, среди детей до двух лет - ниже на 33,2%, среди детей в возрасте трех-шести лет - ниже на 31,5%, от 7 до 17 лет - ниже на 36,7%. Собеседница агентства добавила, что в регионе на карантин по ОРВИ закрыты восемь классов в семи школах.

Мелихова сказала, что также за неделю выявили 3 151 заразившегося коронавирусом, это на 13% больше уровня предыдущей недели, когда к врачам обратились 2 788 пациентов с коронавирусом.