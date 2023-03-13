13 марта, 14:29
Военная операция на Украине

Лидеру "Ногу свело!" грозит до 50 тыс. рублей штрафа за дискредитацию ВС РФ

Лидеру "Ногу свело!" грозит до 50 тыс. рублей штрафа за дискредитацию ВС РФ
Максим Покровский
© Александр Рюмин/ ТАСС

Заседание по делу Максима Покровского назначили на 27 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Административное наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. рублей грозит лидеру рок-группы "Ногу свело!" Максиму Покровскому (признан в РФ иноагентом) по статье о дискредитации российской армии. Об этом ТАСС рассказали в понедельник в Хорошевском суде Москвы, куда поступил соответствующий протокол.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В суде зарегистрирован протокол об административном правонарушении в отношении Покровского М.С., составленный УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации )", - сказали в суде. Максимальное наказание за это правонарушение для физических лиц - штраф в размере 50 тыс. рублей. Заседание по делу назначено на 27 марта, оно начнется в 09:00 мск.

С начала специальной военной операции на Украине Покровский высказывался резко против нее и записал несколько песен и клипов с ее осуждением. Музыкант постоянно проживает в США. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация