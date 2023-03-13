13 марта, 14:43

Число районов c подтопленными мостами в Рязанской области увеличилось до шести

Движение по ним прекратили

ТАСС, 13 марта. Низководные мосты подтопило в шести районах Рязанской области из-за колебания уровня воды в реках после обильных осадков и оттепели, также подтопило 131 приусадебный участок, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Всего в настоящее время на контроле Главного управления МЧС России по Рязанской области находится подтопление 11 низководных мостов", - сказали в пресс-службе, отметив, что подтопление низководных мостов зафиксировали в шести районах области.

Движение транспорта по мостам прекращено, установлены ограждения и запрещающие знаки, проведено оповещение населения. Жизнеобеспечение не нарушено, в районе мостов имеются объездные пути или лодочные переправы. Из-за колебаний уровня воды в реках подтопило 131 приусадебный участок в Ряжске, населенных пунктах Поплевино, Алешня.

Ранее 13 марта в ведомстве отмечали, что низководные мосты подтопило в трех районах Рязанской области. 

Теги:
РоссияРязанская область
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