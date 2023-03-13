В техникумах Ленобласти введут дисциплину по бережливому производству

Власти региона ожидают, что программа поможет уменьшить время адаптации молодых специалистов на рабочем месте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Новую дисциплину, которая обучит студентов навыкам бережливого производства, введут во всех техникумах Ленинградской области с сентября 2023 года. Программа позволит сократить время адаптации молодых специалистов на рабочем месте, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации региона.

"С февраля этого года 140 студентов выпускных курсов Кировского и Волховского техникумов проходят обучение по новой программе, которая знакомит их с инструментами и методиками бережливого производства. С сентября 2023 года дисциплину интегрируют в образовательный процесс всех средне-профессиональных учебных заведений региона. До конца года обучение пройдут 400 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дисциплина разработана экспертами Федерального центра компетенций (ФЦК) и отвечает всем стандартам среднего профессионального образования. После окончания учебы выпускники выйдут на опорные предприятия Ленобласти, умея применять на практике 15 базовых инструментов бережливого производства.

"Разработанная экспертами ФЦК программа - яркий пример дуального обучения, в результате которого сокращается время для адаптации молодых специалистов на новом рабочем месте. Она также позволяет сформировать резерв эффективных кадров в Ленинградской области. Эти меры, в том числе, расширяют рамки нацпроекта "Производительность труда", в который сегодня включены почти 70 региональных компаний", - привели в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Ленобласти - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова.

По данным пресс-службы, Ленобласть в январе 2022 года выступила с инициативой по включению модулей, обучающих бережливому производству, в образовательные программы, ее поддержало Минэкономразвития РФ.