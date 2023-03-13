Кабмин согласен с ЛДПР, что участников СВО надо освободить от госпошлины у нотариуса

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что "есть немало и других решений, которые уже стали действующими законами и приняты при активном взаимодействии ЛДПР и правительства"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало инициативу ЛДПР об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты госпошлины за сделки у нотариуса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции ЛДПР в понедельник.

"Мы поддержали ваш проект по дополнительным гарантиям для участников специальной военной операции - инициативу о том, чтобы освободить мобилизованных или добровольцев от уплаты государственных пошлин при совершении нотариальных действий", - сказал глава кабинета министров. "Наши защитники, уезжая, оформляют необходимые документы для своих близких и, конечно, не должны тратить время, тем более средства на эти цели", - подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что "есть немало и других решений, которые уже стали действующими законами и приняты при активном взаимодействии ЛДПР и правительства".