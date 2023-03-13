Мишустин намерен лично почтить память Жириновского на первую годовщину его смерти

По мнению премьер-министра, так же поступят и многие из его коллег по правительству

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин планирует лично приехать и почтить память бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, умершего год назад.

Так он отреагировал на приглашение нынешнего руководителя партии Леонида Слуцкого.

"Память Владимира Вольфовича живет. Мы помним очень много из того, что он сделал, о чем он говорил. И абсолютно точно я приеду почтить его память - вне зависимости от того, получится ли 6-го апреля. Мы постараемся это сделать. Но абсолютно точно, обязательно почтим его память", - сказал Мишустин на встрече с членами фракции в понедельник.

По мнению премьера, так же поступят и многие из его коллег по правительству.

Слуцкий отметил, что 6 апреля исполнится ровно год со смерти Жириновского. "В этот день мы проведем во всей стране памятные мероприятия. В том числе будет открыт памятник на могиле Владимира Вольфовича на Новодевичьем кладбище", - рассказал он, пригласив председателя правительства принять участие.