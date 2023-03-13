Мишустин рассказал об эффективности целевого обучения медиков

Эффективность такого трудоустройства в 2022 году составила 84%, отметил премьер-министр

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Правительство сейчас решает ситуацию с медиками в регионах за счет целевого обучения и дальнейшего распределения кадров, в прошлом году эффективность такого механизма составила 84%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции ЛДПР в понедельник.

"Здесь мы тоже считаем, что молодые специалисты должны появляться в регионах. Я посещаю сейчас все регионы страны, вижу, как на них повышен спрос, особенно на качественных врачей, - отметил он, комментируя идею о распределении выпускников медицинских вузов. - Мы действительно решаем сейчас эти задачи через целевой прием, когда в течение трех лет специалист работает в конкретной организации".

Глава кабмина напомнил, что по действующему механизму молодой специалист по окончании обучения гарантированно получает рабочее место. "Эффективность такого трудоустройства в 2022 году составила 84%, что неплохо. Такой подход также оказался востребованным у новых поколений учащихся. В прошлом году по такому целевому приему приступили к обучению 75% студентов по специальности "Учебное дело" и 76% по "Педиатрии", - обрисовал ситуацию он.

Как считает Мишустин, "у ребят должны быть широкие возможности для определения будущей карьеры". "Посмотрим, как эта мера работает, но с удовольствием рассмотрим ваши предложения. Конечно же, надо в любом варианте решать задачу обеспечения наших коллег в регионах нормальными, качественными медицинскими услугами и качественной медицинской помощью", - подытожил премьер.