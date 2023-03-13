Грузия выдала США россиянина, разыскиваемого ФБР за киберпреступления

Соответствующее решение принял Тбилисский городской суд по ходатайству прокуратуры

ТБИЛИСИ, 13 марта. /ТАСС/. Грузия экстрадировала в США гражданина России, разыскиваемого ФБР за кражу денежных средств американских граждан при помощи компьютерных вирусов. Об этом в понедельник сообщила Прокуратура Грузии.

"Из Грузии в США была осуществлена экстрадиция гражданина Российской Федерации, которого разыскивало ФБР США", - говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре, россиянин был задержан в городе Кобулети 22 октября 2022 года. Решение об экстрадиции было принято Тбилисским городским судом по ходатайству прокуратуры. Проведенным в США расследованием было установлено, что россиянин в 2016-2019 годах, используя созданный им компьютерный вирус, завладел данными пользователей в США. Он также продавал личные данные и сам вирус другим лицам с помощью интернет-платформы. Всего, как сообщили в прокуратуре, хакер получил прибыль около 1 млн лари (около $370 тыс.).