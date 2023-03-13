В РПЦ поддержали инициативу о создании новой политической партии "За семью!"

Об ее учреждении ранее объявило движение "Сорок сороков"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Русская православная церковь поддерживает общественную активность православных верующих и, в частности, попытки вернуть семью в центр общественной жизни. В РПЦ надеются, что партия "За семью!", об учреждении которой объявило движение "Сорок сороков", внесет в это дело свой вклад, сказал в понедельник ТАСС заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя инициативу создания новой политической партии.

"Не вмешиваясь в политику, церковь всегда поддерживала активную общественную позицию православных мирян. Семейные ценности - это то, что заслуживает внимания как цель создания партии. Несомненно, в России немало предстоит сделать, чтобы демаргинализировать семью, вернуть ее в центр общественной жизни. Надеюсь, что партия "За семью" внесет в это свой вклад", - сказал Кипшидзе.

В общественном движении "Сорок сороков" в свою очередь сообщили ТАСС, что 25 марта в конференц-зале гостиницы "Покровская" Свято-Покровского монастыря Москвы будет проведен учредительный съезд партии "За семью!" Как рассказали в движении, в ходе конференции инициативных групп Москвы и Московской области присутствующие единогласно проголосовали за учреждение "политической партии традиционалистов России "За семью!" Собрание прошло в воскресенье в Союзе писателей России под председательством координатора и основателя движения "Сорок сороков", общественного деятеля, отца девятерых детей Андрея Кормухина.

По словам Кормухина, он и его соратники считают важнейшей задачей на современном этапе содействовать на законодательном уровне укреплению позиций традиционной многодетной семьи, полагая это в основу возрождения России.