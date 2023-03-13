Перед посольством Германии прошел пикет против милитаризации Молдавии

Активисты принесли с собой транспарант "Скажи нет войне. Молдова - нейтральное государство"

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Гражданские активисты провели в понедельник пикет перед посольством Германии в Кишиневе с требованием уважать нейтралитет страны. Активисты принесли с собой транспарант "Скажи нет войне. Молдова - нейтральное государство".

"Вышли к посольству Германии с требованием уважать нейтралитет Молдовы, забрать свои бронетранспортеры. А если хотят помочь, то пусть пришлют трактора, сеялки, теплицы, школьные автобусы. Все то, что сегодня нужно молдавскому народу", - прокомментировал свои действия один из участников акции Вячеслав Валько в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее Германия поставила Молдавии в качестве военной помощи шесть бронетранспортеров "Пиранья". Всего в первой половине 2023 года республика получит 19 боевых машин, ожидается также поставка дронов. Военную помощь республике также анонсировали США, ЕС и НАТО. По данным Минобороны, Молдавия уже получает легкое стрелковое оружие, также планируются поставки современных мобильных платформ и средств связи.

Обеспокоенность в связи с поставками оружия и милитаристской риторикой руководства страны высказывает оппозиция, которая проводит многотысячные акции протеста в Кишиневе. Руководство непризнанного Приднестровья, которое ведет с Молдавией переговоры о мирном урегулировании отношений считает, что усиление молдавской армии не способствует диалогу.