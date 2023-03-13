13 марта, 16:12

Слуцкий предложил ввести обязательное распределение выпускников медвузов

Слуцкий предложил ввести обязательное распределение выпускников медвузов
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

По мнению лидера ЛДПР, эта мера поможет решить проблему нехватки медицинских кадров

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Систему обязательного распределения выпускников медицинских вузов и колледжей надо ввести в России. Как отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в понедельник в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в Госдуме, эта мера поможет решить проблему нехватки медицинских кадров.

Как напомнил лидер либерал-демократов, министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме сообщил, что в России "не хватает порядка 35 тыс. врачей и около 50 тыс. человек среднего медперсонала". По мнению Слуцкого, проблему может разрешить "введение системы обязательного распределения выпускников медицинских вузов и учебных среднего медицинского образования".

"При этом мы предлагаем установить срок исполнения обязательной отработки три года, для регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, а также для Луганской и Донецкой республик, Запорожской и Херсонской областей - полтора года", - сказал он. "Мы знакомы здесь с позицией Минобрнауки, которое считает, что здесь лучше делать акцент на расширение практики применения целевого обучения. Считаем, что одно другому не противоречит", - добавил Слуцкий. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
© Информационное агентство ТАСС
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