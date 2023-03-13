В Пятигорске прошел поэтический марафон в честь 110-летия со дня рождения Сергея Михалкова

Марафон объединил школьников и студентов, актив творческих организаций города, представителей регионального отделения Фонда культуры, жителей и гостей курортного города

ПЯТИГОРСК, 13 марта. /ТАСС/. Поэтический марафон в формате открытого микрофона и праздничная программа прошли в Пятигорске в честь 110-летия со дня рождения детского писателя, поэта Сергея Михалкова. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"Пятигорск вместе со всей страной сегодня отмечает 110-летие поэта Сергея Михалкова. Юбилею посвятили общегородской поэтический марафон в формате открытого микрофона и праздничную программу "Хорошие соседи - счастливые друзья" в Центральной библиотеке. А в школе №1, выпускником которой Сергей Михалков стал в 1930 году, торжественно дан старт Году творческого наследия классика детской литературы в Пятигорске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поэтический марафон объединил школьников и студентов, актив творческих организаций города, представителей регионального отделения Фонда культуры, жителей и гостей курортного города. В формате открытого микрофона стихи Михалкова читали дети и взрослые.

"Старт Году Михалкова мы неслучайно даем здесь, в школе. Ведь именно здесь Михалков получил от своего учителя литературы "благословение" писать стихи. И сегодня, пожалуй, нет у нас в стране человека, который не знал бы хотя бы одной строки замечательного детского поэта. "Нам школа дверь открыла в жизнь и показала путь", - пусть эти слова из стихотворения Сергея Михалкова станут девизом большого и яркого Года Михалкова в Пятигорске. "Город моей литературной юности" - так называл Пятигорск Сергей Владимирович Михалков", - подчеркнула председатель Думы города Пятигорска Людмила Похилько, слова которой приводятся в сообщении.

Сергей Владимирович Михалков (1913 - 2009) - детский писатель, поэт, драматург. Был автором двух редакций Государственного гимна СССР, версий 1943 и 1977 гг., и гимна Российской Федерации, написанного в 2001 году. Общие тиражи книг Михалкова превышают 500 млн экземпляров. Сергей Михалков жил с семьей в Пятигорске с 1927 по 1930 год. Здесь он опубликовал свое первое стихотворение "Дорога" и окончил школу № 1 им. М. Ю. Лермонтова, в которой сейчас открыт кабинет-музей, посвященный поэту. Михалков является почетным гражданином Георгиевска и Пятигорска.