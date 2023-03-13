Настоятель Киево-Печерской лавры сообщил, что монахи не выполнят предписание покинуть ее

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Монахи Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не выполнят предписание покинуть монастырь по требованию музея-заповедника, находящегося в ведении Министерства культуры Украины. Об этом сообщил настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, видеозапись которого была размещена в понедельник на странице Лавры на портале YouTube.

"Мы не намерены выселяться и не будем", - сказал митрополит Павел. "Мы не против всех законных действий, но противозаконных не должно быть. Мы <...> граждане своей страны, мы люди, которые тут [в монастыре лавры] живут с 1988 года, у многих из нас нет другого места, кроме этого", - заявил он. Настоятель также добавил, что монахам поступают угрозы расправы.

На прошлой неделе на сайте обители было опубликовано предупреждение и.о. гендиректора музея-заповедника "Киево-Печерская лавра", в соответствии с которым монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе, составленном на бланке Министерства культуры Украины, в ведении которого находится музей, уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны. Министерство культуры Украины проведет ревизию музейных экспонатов, включая мощи святых, в Киево-Печерской лавре после того, как ее покинут представители УПЦ, заявил в субботу глава ведомства Александр Ткаченко.