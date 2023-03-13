В Саратовской области окажут помощь жителям затопленных домов в Петровском районе

В муниципалитете подтопило 620 придомовых территорий

САРАТОВ, 13 марта. /ТАСС/. В Саратовской области окажут материальную помощь владельцам домов, которые оказались затоплены в результате паводка в Петровском районе Саратовской области. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин по итогам оперативного совещания по паводковой ситуации в Петровске.

"Владельцам домов [в Петровском районе], куда зашла вода, будет оказана материальная помощь из регионального бюджета", - написал губернатор. Ранее он сообщал, что в Петровске затопило 35 домов.

Кроме того, как добавил глава региона, в районе подтопило 620 придомовых территорий.

"За каждым жителем закрепили сотрудника администрации, который контактирует с людьми и узнает, какая помощь необходима. Всех граждан, которым нужны лекарства, обзванивают. Если им не нужна эвакуация, препараты по заявкам доставят специалисты областной службы спасения. Для жителей, у которых в хозяйстве есть домашний скот, организуют доставку кормов", - добавил Бусаргин.

Как сообщалось ранее, уровень воды в реке Медведица в Петровском районе в воскресенье вечером поднялся до 3,8 м. Там работают лодочные переправы, помощь населению оказывают специалисты областной службы спасения. При необходимости проводится эвакуация, доставляются продукты и лекарства.

В связи с паводком в регионе объявили режим повышенной готовности. По информации главы региона, весеннее половодье активно проходит и в других районах. Например, есть затопленные мосты и плотины в Лысогорском, Перелюбском, Пугачевском, Ртищевском, Самойловском, Питерском районах. Экстренные службы работают в усиленном режиме.