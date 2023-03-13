СМИ: в центре Одессы демонтируют памятную доску Суворову

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Городские власти Одессы приняли решение о демонтаже мемориальной доски в честь русского полководца Александра Суворова, установленной на одной из центральных улиц. Об этом в понедельник сообщило местное издание "Думская".

В документе, опубликованном в Telegram-канале издания, говорится, что соответствующее поручение дал Приморской районной администрации и коммунальным службам заместитель мэра города Павел Вугельман. Обоснованием для решения демонтировать памятную доску в честь Суворова послужило решение историко-топонимической комиссии при городском совете.

Памятная табличка с именем Суворова была установлена на улице Приморской в центре Одессы в 1995 году. С 1969 по 1995 год эта улица носила имя великого русского полководца.

Кампания по тотальной "дерусификации", проводимая украинскими властями, затронула и Одессу. 2 марта историко-топонимическая комиссия рекомендовала переименовать Суворовский район в Пересыпский, а Малиновский (назван в честь маршала, дважды Героя Советского Союза Родиона Малиновского) в Хаджибейский. 30 ноября 2022 года депутаты Одесского горсовета проголосовали за демонтаж памятников основательнице Одессы Екатерине II и Александру Суворову. Власти города решили переименовать более 200 улиц, названия которых связаны с Россией, а Одесский хлебозавод заявил, что переименует батон "Потемкинский" в "Гетманский".

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В конце декабря министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщал, что за 2022 год было демонтировано 28 памятников Пушкину, девять - Горькому, десятки памятных знаков в честь советских освободителей, было переименовано 7,6 тыс. топонимов, связанных с СССР и Россией.

Александр Суворов (1730-1800) - великий русский полководец. Сыграл выдающуюся роль в освобождении юго-западных земель Российской империи от многовекового турецкого ига в ходе русско-турецких войн конца XVIII века (1768-1774, 1787-1791). Под его командованием русские войска в 1790 году взяли штурмом считавшуюся неприступной турецкую крепость Измаил (в настоящее время расположена в Одесской области).