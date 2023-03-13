В Пятигорске открылась фотовыставка, посвященная освобожденным территориям

Всего в проекте представлено порядка 170 снимков автора

ПЯТИГОРСК, 13 марта. /ТАСС/. Фотовыставка "Освобожденные территории. Война и мир глазами очевидца" журналиста и общественного деятеля Александра Малькевича открылась в Пятигорске. В ней представлено около 170 работ, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Фотовыставка "Освобожденные территории. Война и мир глазами очевидца" открылась в Пятигорске. В мультимедийном музее "Россия - моя история" можно увидеть работы Александра Малькевича, журналиста и общественного деятеля, который с июля 2022 года живет и работает на освобожденных от украинского фашизма территориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в проекте представлено порядка 170 снимков автора, которые он сделал с июня по октябрь 2022 года. Часть работ можно увидеть на двух интерактивных панелях, которые находятся в зале с фотографиями.

"Пятигорск выбран площадкой для медиапроекта неслучайно: это столица Северо-Кавказского федерального округа, а значит, на выставке смогут побывать в том числе жители регионов, входящих в СКФО. Мы проведем эту выставку и в других городах России. <…> Хочу провести во второй половине года большую фотовыставку, на которой будет представлено более 400 снимков", - приводятся в сообщении слова Малькевича.

По данным пресс-службы, в Пятигорске выставка будет работать до 6 апреля.