13 марта, 16:59

Демобилизовавшиеся студенты-платники из новых регионов смогут перевестись на бюджет

При этом переход возможен только при наличии у образовательной организации свободных бюджетных мест

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Уволенные с военной службы студенты из новых регионов РФ, обучавшиеся на платной основе, будут иметь право перейти на бюджетные места в своих учебных заведениях. Соответствующий приказ Минобрнауки опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Лица, указанные в пункте 1 настоящего порядка, при увольнении с военной службы вправе перейти с платного обучения на бесплатное обучение в организациях, в которых они ранее проходили обучение", - говорится в документе.

При этом уточняется, что переход возможен только при наличии у образовательной организации свободных бюджетных мест. 

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