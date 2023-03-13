В Пензе сообщили, что строительство крупнейшей в ПФО школы идет с опережением графика

Учреждение будет рассчитано на 2 425 мест

ПЕНЗА, 13 марта. /ТАСС/. Возведение крупнейшей в Приволжском федеральном округе школы на 2 425 мест, расположенной в пригороде Пензы - городе Спутнике, идет с опережением графика, объект готов на 80%. Об этом сообщил в понедельник губернатор Пензенской области Олег Мельниченко после посещения строительной площадки.

"Работы идут со значительным опережением графика, готовность объекта составляет более 80%. Это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и понимать, что в сентябре 2023 года мы этот объект сдадим, сюда придут дети", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства региона.

Сейчас на объекте завершаются работы по подключению коммунальных сетей, идут отделочные работы на фасаде и внутри здания. Кроме того, частично закуплено современное оборудование и мебель. В школе будет два спортзала, актовый зал почти на 1 тыс. человек, тренажерный зал.

В сентябре 2021 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Пензу сообщила, что правительство России поддержало финансирование строительства школы в Спутнике - в пригороде проживает несколько десятков тысяч человек и есть потребность в новой школе. Общий объем выделенных средств составил более 3 млрд рублей.