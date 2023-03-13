Адвокат Караулова сообщил об отсутствии уведомления в возбуждении дела о клевете

Александр Обозов заявил, что о фабуле обвинения в отношении журналиста ему с доверителем стало известно из СМИ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Представитель защиты Андрея Караулова знает о возбуждении уголовного дела о клевете в отношении журналиста на основании заявления режиссера Никиты Михалкова, однако официально об этом органом дознания они с доверителем не были уведомлены, узнав о фабуле обвинения из СМИ. Об этом адвокат журналиста Александр Обозов рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник.

"В отношении Андрея Караулова по заявлению ведущего программы "Бесогон" Никиты Михалкова дознавателями из Нижнего Новгорода было возбуждено уголовное дело, основанием для которого послужил репортаж известного журналиста о вырубке лесов в Нижегородской области, которую мой доверитель, предположительно, связал с Никитой Михалковым", - рассказал Обозов.

Вместе с тем собеседник агентства отметил, что орган дознания до сих пор официально не ознакомил защиту и самого Караулова с заявлением Михалкова и в чем конкретно обвиняется журналист. "Из СМИ мы сегодня узнали только то, что моему доверителю инкриминируют в качестве клеветы обвинение, связанное с вырубкой леса в Нижегородской области, но мы пока не знаем, что точно Андрею Караулову вменяется и в каких его словах усмотрена клевета: то ли лес не вырубался, то ли вырубался, но Михалков не имеет к этому никакого отношения, то ли имеет, но не настолько", - сказал защитник. При этом он подтвердил ТАСС, что материалы уголовного дела в отношении его подзащитного были изъяты и переданы в столичное управление по организации дознания. Обозов предположил, что такой шаг был сделан в связи с отсутствием у нижегородских полицейских необходимых доказательств вины Караулова.

Кроме того, он уточнил, что около двух недель назад в рамках расследования дела о клевете одновременно были проведены обыски не только по месту проживания его подзащитного, но и родственников журналиста, супруги, друзей и у тех, с кем он был просто знаком. "Все прилегающие улицы к дому самого Андрея Караулова в Московской области были блокированы полицейскими автомобилями, вооруженными сотрудниками полиции в бронежилетах, касках и масках", - подчеркнул защитник. По его словам, всего в обысках приняли участие до 50 полицейских, была задействована спецтехника, которой взломали ворота в дом журналиста, а также замки в некоторых квартирах знакомых семьи Карауловых, которых не оказалось дома.

Адвокат Караулова считает необоснованным задействование таких сил, спецтехники и средств сотрудниками правоохранительных органов с учетом того, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по такой статье.