В Париже предупредили о перебоях в работе аэропорта Орли 15 марта

В городе пройдет очередная забастовка в знак протеста против пенсионной реформы

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Парижский аэропорт Орли будет работать с перебоями больше суток из-за очередной забастовки в знак протеста против пенсионной реформы, которую профцентры запланировали на 15 марта. Об этом в понедельник сообщило Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC) в Twitter.

По его данным, проблемы в работе аэропорта Орли ожидаются "с вечера вторника, 14 марта 2023 года, до 6 часов утра (08:00 мск) 16 марта".

Как отмечает Agence France-Presse, отменены будут около 20% рейсов. О перебоях в других воздушных гаванях страны не сообщается.

На минувшей неделе забастовки, сопровождавшие акции протеста против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет, отразились на работе всех трех аэропортов столичного региона (Шарль-де-Голль, Орли и Бове), а также терминалов в Бордо, Лилле, Нанте, Марселе, Монпелье, Ницце и Тулузе.

Ранее в понедельник официальный представитель правительства республики Оливье Веран заявил, что власти страны не откажутся от проведения пенсионной реформы, несмотря на протесты.

11 марта во французских городах прошел седьмой с конца января день всеобщего протеста против пенсионной реформы. По данным МВД Франции, в манифестациях приняли участие 368 тыс. человек. 7 марта на акции протеста против реформы вышло рекордное число протестующих по всей стране - почти 1,3 млн человек.