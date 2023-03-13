Делегация из новых регионов посетит объекты социальной сферы Новгородской области

В частности, представители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР изучат возможности для того, чтобы перестроить работу разных сфер по российскому законодательству

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 марта. /ТАСС/. Представители из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик в течение двух дней будут перенимать опыт специалистов социальной сферы из Новгородской области. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

"Посещение наших учреждений социальной сферы даст понимание, как они работают в Российской Федерации. Конечно, в разных регионах - своя специфика, но все, что предусмотрено законодательством, вы сможете увидеть в Новгородской области. Мы рады оказать вам методическую помощь, все показать и предоставить все необходимые документы, чтобы вы могли оперативно переформатировать свою работу", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя регионального правительства Анны Тимофеевой.

Как отметили участники встречи, сейчас первоочередная задача для всех сфер - перестроить свою работу по российскому законодательству, а также внедрить электронный документооборот, потому что сейчас межведомственное взаимодействие осуществляется только на бумаге.

"Коллегам интересно изучить, как устроена работа социальных учреждений всех уровней. Например, в Запорожской области только предстоит наладить работу комплексных центров социального обслуживания, сделав их подведомственными учреждениями министерства труда и социальной политики. Еще один запрос - знакомство с системой опеки и попечительства, которую также предстоит выстроить на новых территориях по примеру других российских регионов", - отметили в пресс-службе.

Также среди запросов - знакомство с работой домов-интернатов для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатов, детских домов. В программе пребывания делегации - посещение Центра занятости населения Новгородской области, семейного МФЦ, реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Обсудят и реализацию программы системы долговременного ухода - сегодня она уже развивается на территории Херсонской области.