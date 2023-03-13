В Переславле не зафиксировали превышений уровня угарного газа после обрушения в котельной

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Специалисты не нашли превышений уровня угарного газа в воздухе в Переславле-Залесском Ярославской области после обрушения трубы крупной котельной. Об в своем Telegram-канале сообщил в понедельник и.о. главы городского округа Александр Тарасенков.

"Самое важное на сегодня - отопление и ГВС потребителям будут по-прежнему подаваться в соответствии с нормативами, превышения уровня СО в воздухе на данный момент не зафиксировано. Замеры проводили специалисты аварийно-эксплуатационного участка филиала ОАО "Газпром газораспределение Ярославль", - написал Тарасенков.

Он отметил, что расследованием причин аварии на котельной займутся компетентные органы. Ранее в связи с обрушением трубы прокуратура Ярославской области организовала проверку. Будет дана оценка исполнению требований законодательства о промышленной безопасности, а также о теплоснабжении населения.

Частичное обрушение трубы котельной ООО "Эко-Петровск" произошло 12 марта в Переславле-Залесском. После аварии власти округа созвали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Теплоснабжение жилых домов не прекращалось.

Осенью 2022 года Ростехнадзор вынес в адрес собственника котельной более 80 уведомлений о нарушениях, в том числе о нарушении норм эксплуатации и содержания дымовой трубы, газоходов. В городском бюджете на этот год заложили средства на проектирование новой котельной, которая будет принадлежать городу.