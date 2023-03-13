Глиттер вернется в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог

Музыкант провел за решеткой половину 16-летнего срока, к которому он был приговорен в 2015 году за преступления сексуального характера

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Британская служба пробации отозвала разрешение на освобождение под залог британского рок-музыканта Гэри Глиттера, который уже в понедельник должен вернуться в тюрьму. Об этом сообщила в понедельник радиостанция LBC.

По ее информации, 78-летний музыкант, настоящее имя которого - Пол Гэдд, нарушил условия освобождения под залог, которые он взял на себя перед тем, как был выпущен из тюрьмы в начале февраля. Глиттер провел за решеткой половину 16-летнего срока, к которому он был приговорен в 2015 году за преступления сексуального характера.

По информации радиостанции, музыкант был возвращен в тюрьму после того, как его уличили в намерении попасть в анонимный сегмент интернета DarkNet. Соответствующий разговор с участием Глиттера был записан на видео.

LBC приводит заявление пресс-секретаря службы пробации, который заверил, что ее основная функция - защита населения. "Именно поэтому мы установили жесткие условия освобождения под залог, и если виновные лица их нарушают, мы без сомнения возвращаем их в тюрьму", - заявил он. В дальнейшем службе пробации предстоит решить, может ли музыкант вновь быть выпущен под залог.

О деле Глиттера

В 2015 году исполнитель был осужден лондонским судом за сексуальное насилие над тремя девочками школьного возраста в 1970-х годах. Сам Глиттер не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.

Музыкальная карьера певца, который за длительный период своего творчества выпустил семь студийных альбомов, началась в 1960 году. 10 лет спустя под псевдонимом Пол Рэйвен он исполнил партию второго плана в рок-опере "Иисус Христос - суперзвезда". В 1972 году Глиттер приобрел всемирную известность, став пионером британского глэм-рока.

В 1999 году певец был приговорен британским судом к четырем месяцам тюрьмы условно за хранение порнографических снимков с изображением детей. В 2006-2008 годах он отбывал трехлетний срок во вьетнамской тюрьме по обвинению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. После возвращения на родину имя Глиттера было внесено в специальный список британских педофилов.