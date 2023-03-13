Международный фестиваль "Джаз над Волгой" открылся в Ярославле

Мероприятие проходит в юбилейный 20-й раз

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Международный фестиваль "Джаз над Волгой", старейший фестиваль джазовой музыки в России, в понедельник открылся в Ярославле концертом местных исполнителей. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Артем Молчанов.

"В Ярославле стартовал международный фестиваль "Джаз над Волгой"! Фестиваль проходит уже больше 40 лет раз в 2 года. В 2023 году проводится в юбилейный 20-й раз. В 2023 году добавилась новая площадка - Дом актера", - написал Молчанов.

На открытии фестиваля в Большом зале Дворца культуры им. А.М. Добрынина выступили ярославские коллективы - Pavlushov's Big Band под управлением Владимира Воробьева, а также "Ярославский диксиленд". С 15 марта основной площадкой проведения фестиваля станет концертный зал им. Л.В. Собинова Ярославской государственной филармонии.

В 2023 году фестивальная программа объединит музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Воронежа, Севастополя, Архангельска, Минска и Нью-Йорка. Гости фестиваля смогут посетить показ документального фильма, а также творческую встречу с членом Союза композиторов России Владимиром Фейертагом. Фестиваль будет проходить до 20 марта включительно.