В одной из епархий УПЦ будут читать молитву о преследуемой на Украине церкви

Молитва будет читаться по благословению митрополита Черкасского и Каневского Феодосия

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Особая молитва о страдающей от гонений со стороны властей Украины церкви будет читаться в Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

"По благословению митрополита Черкасского и Каневского Феодосия во всех храмах и монастырях Черкасской епархии отныне на каждой божественной литургии будет провозглашаться особая молитва о страдающей от гонений церкви", - говорится в сообщении на сайте УПЦ.

Информационно-просветительский отдел УПЦ также опубликовал фото циркулярного письма митрополита Феодосия, в котором указано, что особую молитву будут читать в связи с "усилением давления и гонений на каноническую Украинскую православную церковь <...> [на Украине] со стороны органов государственной власти, которые выражаются в закрытии лавр и монастырей, попустительстве захвату храмов, официальных депутатских запросах о "запрете УПЦ" и открытии нескольких безосновательных уголовных дел против епископата и духовенства УПЦ".

На прошлой неделе на сайте Киево-Печерской лавры канонической УПЦ было опубликовано предупреждение и.о. гендиректора музея-заповедника "Киево-Печерская лавра", в соответствии с которым монахи монастыря должны покинуть его до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе, составленном на бланке Министерства культуры Украины, в ведении которого находится музей, уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны. Минкультуры Украины проведет ревизию музейных экспонатов, включая мощи святых, в Киево-Печерской лавре после того, как ее покинут представители УПЦ, заявил 11 марта глава ведомства Александр Ткаченко. Настоятель лавры митрополит Павел позднее заявил, что монахи обители не выполнят предписание покинуть монастырь.

Власти Украины в последнее время взяли курс на запрет УПЦ. Служба безопасности Украины проводит обыски в храмах и епархиях по всей стране, против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, в отношении нескольких иерархов церкви объявлены санкции, 13 священнослужителей указом Зеленского лишены гражданства. Правительство Украины внесло в парламент законопроект, подготовленный по поручению украинского президента и направленный на запрет УПЦ, если власти придут к выводу, что она связана с Россией.